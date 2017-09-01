Первым соперником «Амкара» в Кубке России станет воронежский «Факел». Пермский клуб, как представитель Премьер-лиги, в кубковую борьбу вступает со стадии одной шестнадцатой. По регламенту, встречи состоятся на выезде 20 и 21 сентября. Получившие краткий отдых после первой победы в регулярном турнире Чемпионата над «Тулой», некоторые амкаровцы вынужденно оставили расположение клуба, а именно – чтобы помочь своим национальным сборным. Михаил Сиваков и Сергей Баланович, вызванные на игры белорусской сборной, Секу Конде улетел в Гвинею, которая 31 августа проведет отборочный поединок Чемпионата мира 2018 года против Ливии. Остальные игроки соберутся на базе в Перми 31 августа и начнут подготовку к сентябрьскому домашнему поединку с ЦСКА. Точную дату игры с «армейцами» РФПЛ обнародует позже. Как известно, столичный клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов, и календарь национального первенства будет корректироваться с учетом выступления москвичей в Еврокубках.