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Пермские дворы массово приводят в порядок

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Дворы приводят в порядок массово. В Перми такого не было много лет, это отмечают и сами представители власти. Сейчас это направление в приоритете. Но мало построить – важно сделать это правильно. Есть дворы и районы, которые на «пятерку» справились с задачей. 

Работы в рамках федеральной программы обещают скоро закончить. К началу сентября работы завершат по всем 270 адресам. Контролировать ход работ помогает портал «Управляем вместе», созданный по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. Здесь каждый может отследить реализацию проекта, сроки и качество, а также оставить свои отзывы и пожелания.

Таким благоустройством будут заниматься и следующие несколько лет. Поэтому заявки на следующий сезон можно оставлять уже сейчас. Обещают привлечь и дизайнеров, которые будут разрабатывать дизайн-проекты каждого двора.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.08.2017 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

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