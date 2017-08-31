Лучше гор могут быть только горы
Героиня рубрики "Пермяки" - вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края Анастасия Булычева. Как для выпускницы экономического факультета увлечение скалолазанием переросло в работу?
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Героиня рубрики "Пермяки" - вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края Анастасия Булычева. Как для выпускницы экономического факультета увлечение скалолазанием переросло в работу?
Лучше гор могут быть только горы
Как для выпускницы экономического факультета увлечение скалолазанием переросло в работу?
|смотреть видео читать31.08.2017 в 15:35
Пермские дворы массово приводят в порядок
В Перми такого не было много лет. Но мало построить – важно сделать это правильно.
|смотреть видео читать31.08.2017 в 15:13
Удача на даче: всё про фасоль
Можно ли вырастить фасоль на Урале?
|смотреть видео читать31.08.2017 в 14:54
Проверено на себе: Парк научных развлечений
В этом необычном Парке у ребят есть возможность потрогать науку руками.
|смотреть видео читать31.08.2017 в 14:30
История на экране: День знаний
Оказывается, День знаний довольно молодой праздник.
|смотреть видео читать31.08.2017 в 14:06
Удача на даче: всё про фасоль
Можно ли вырастить фасоль на Урале?
|смотреть видео читать31.08.2017 в 14:54
История на экране: День знаний
Оказывается, День знаний довольно молодой праздник.
|смотреть видео читать31.08.2017 в 14:06
Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады
Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.
|смотреть видео читать30.08.2017 в 12:08
В Березниках нашли зуб пещерного льва
Ученые надеются подтвердить, что на территории Верхнекамья около 60 тыс. лет назад обитали львы.
|читать29.08.2017 в 17:55
Подземный город утратил статус гостайны
Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал.
|смотреть видео читать28.08.2017 в 16:33
Лучше гор могут быть только горы
Пермские дворы массово приводят в порядок
Проверено на себе: Парк научных развлечений
История на экране: День знаний
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские дворы массово приводят в порядок
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