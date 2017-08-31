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Пермский робот к марафону готов

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робот

Пермский международный марафон стартует 3 сентября. Трассы разные – 42, 21, 10 и 3 километра. Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. На Пермский международный марафон заявились спортсмены из Кении, Германии и Казахстана. А еще побежит - а точнее поедет -  робот.

На стадионе «Промобот» оказался не просто так. На Пермский международный марафон робот зарегистрировался впервые в истории беговых соревнований. С живыми людьми бежать ему непривычно. К своей дистанции в 3 километра он готовится не только физически, но и интеллектуально. Это его вторая тренировка. На первой, на одном из поворотов некорректно сработал датчик, робот свернул с пути, наехал на техническое оборудование и упал. Недочеты учли. Участие в марафоне позволит протестировать систему передвижения на открытой местности и систему ориентирования в группе людей.

На необычную заявку организаторы отреагировали положительно. Ведь самое главное, чтобы робот был безопасным для остальных бегуном. Для этого его оденут в специальный тренировочный корпус и нанесут специальное покрытие. Роботу придется постараться. На марафон, который пройдет в Перми 3 сентября, уже заявились спортсмены из 13 стран, а это более 170 городов и около 6 тысяч участников. Призовой фонд внушительный – почти 2 миллиона рублей. Конечно, на главный приз робот не рассчитывает. Ведь самое главное – результаты исследований, которые получат его разработчики после прохождения марафона. 

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.08.2017 в 12:34 в рубрике - Вести Пермь

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