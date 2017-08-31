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← На Северной дамбе началась обкатка трамвайных путей

Сезон дорожных работ близится к завершению

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дорожный ремонт

Сезон дорожных работ в Перми движется к своему завершению. Площадь отремонтированного дорожного полотна превысила уже 700 тысяч квадратных метров. Значительная часть объектов уже завершена.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» из 19 запланированных на этот год объектов на сегодняшний день полностью завершен ремонт 15.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.08.2017 в 11:53 в рубрике - Вести Пермь

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← На Северной дамбе началась обкатка трамвайных путей

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