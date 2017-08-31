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На Северной дамбе началась обкатка трамвайных путей
На Северной дамбе началась обкатка трамвайных путей. «Пермгорэлектротранс» приступил к проверке и наладке контактной сети с использованием специальной вагонной лаборатории. Отладка путей проводится для того, чтобы проверить сеть, правильно настроить высоту контактной сети, а также устранить возможные дефекты. После чего уже можно будет запускать трамвайное движение для пассажиров, запуск которого намечен на 1 сентября.
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