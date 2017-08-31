Выборы под наблюдением: На избирательных участках установят видеокамеры

Для того чтобы исключить нарушения на участках для голосования 10 сентября на выборах губернатора, на самых крупных из них начался монтаж системы видеонаблюдения. Отличие этих выборов – изображение будут получать сверхчеткого качества.

Установка видеооборудования - процедура обязательная для всех крупных избирательных участков в крае - по плану по две камеры на участок. Планируется, что одна из камер будет направлена на урну для бюллетеней, вторая будет наблюдать за участковой избирательной комиссией.Новые камеры будут отличаться от своих предшественников по разным параметрам, в том числе и по качеству изображения -разрешение формата HD, в IP-камере устанавливается флеш-носитель, который обеспечивает запись непосредственно в самой камере.

Все записи будут храниться три месяца в центре обработки данных в Екатеринбурге, серверы которого предназначены для хранения данных электронного правительства, видео с ЕГЭ и выборной кампании.

Всего на грядущих выборах системой видеонаблюдения будет оборудовано 722 избирательных участка, за исключением 39, картинка со всех остальных будет в онлайн доступе на портале webvyboryedg.ru.

Камеры заработают в день выборов за час до начала голосования и не будут отключаться до того, пока не составят итоговые протоколы. Кроме того видеонаблюдение будет вестись и в территориальных избирательных комиссиях, куда протоколы будут доставлены для подведения итогов.