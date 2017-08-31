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В крае начнется масштабное строительство районных поликлиник
О масштабном строительстве новых районных поликлиник было заявлено в ходе рабочего визита главы региона в Сиву и Карагай. Строить придется практически с нуля.
Сразу видно – за поликлиниками ухаживают. Но морально здания устарели. Коридоры узкие, места маловато. Поэтому здесь построят новую – на 100 посещений в смену. Такое решение озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Новая сельская поликлиника должна появиться между Менделеево и Савино, и будет обслуживать оба эти итак практически сросшихся населенных пункта.
Больнице Сивы нужно решить иную задачу. Собрать всех врачей, которые принимают пациентов в одном здании. Сейчас они работают в семи, причем некоторые еще дореволюционной постройки. В данном случае решение - строить - тоже уже принято. В Краевом Минздраве определяют необходимые параметры будущего медучреждения.
Поручил Минздраву ускориться и со стройкой, и с разработкой необходимых документов временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, который с рабочим визитом посетил и Карагайский, и Сивинский районы. Разговор вышел шире - о планах в целом по отрасли. В ближайшие три года в крае должно появиться 18 новых медучреждений.
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