Все участники Пермского марафона получат уникальные медали

Комментатором на Пермском международном марафоне 3 сентября будет работать Дмитрий Губерниев, – рассказали организаторы марафона. Кроме того, впервые показали уникальные медали, которые на финише получат все участники марафона. Награды в пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов – автор известного арт-объекта Пермяк Соленые Уши.

Подготовка к крупнейшему спортивному событию Перми завершается. На сегодня закрыта регистрация на короткие дистанции - 3 и 10 километров. Марафон стартует 3 сентября в 9:00. Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.