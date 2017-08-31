Все участники Пермского марафона получат уникальные медали
Комментатором на Пермском международном марафоне 3 сентября будет работать Дмитрий Губерниев, – рассказали организаторы марафона. Кроме того, впервые показали уникальные медали, которые на финише получат все участники марафона. Награды в пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов – автор известного арт-объекта Пермяк Соленые Уши.
Подготовка к крупнейшему спортивному событию Перми завершается. На сегодня закрыта регистрация на короткие дистанции - 3 и 10 километров. Марафон стартует 3 сентября в 9:00. Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда
Пермь внутри стеклянного шара
В Перми прошла первая Тату-Битва
Театральный сезон откроет балет на все времена
Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы
Что пожнём?
Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в гонке преследования
4 года за растрату 10 миллионов
Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?
В Кизеле река окрасилась в ядовитый цвет
Добавить комментарий: