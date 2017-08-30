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Театральный сезон откроет балет на все времена

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балет

146 театральный сезон откроется в Пермском театре оперы и балета спектаклем на все времена. Именно так называют критики балет «Лебединое озеро». Эту постановку зрители смогут наблюдать два дня – 30 и 31 августа.

5 сентября главную партию в балете «Жизель» исполнит приглашенная солистка Лондонского Королевского балета Наталья Осипова. Первой премьерой нового сезона станет спектакль-концерт для детей «Сад осьминога» в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. В декабре Гойо Монтеро, испанский хореограф с мировым именем, успешно возглавляющий с 2008 года Балет Нюрнберга, поставит спектакль «На части» на музыку Вагнера и Шопена. В преддверии Нового года театр выпустит вторую хореографическую премьеру - балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. Действие «Щелкунчика» будет перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Не менее интригующе выглядит серия оперных премьер. В марте режиссер Бенджамин Лазарь и художественный руководитель и дирижер Венсан Дюместр представят на пермской сцене свою версию оперы «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.08.2017 в 17:32 в рубрике - Вести Пермь

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