Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы

В пещере возле Березников обнаружен зуб пещерного льва. Учёные института экологии растений и животных УрО РАН этим летом исследовали пещеру близ Березников. Раньше в этой пещере находили останки лошадей, бизонов, оленей, дикобраза, пещерных медведей и волков. В этот раз исследователям попался зуб самой крупной кошки, когда-либо обитавшей на Урале - пещерного льва. Похожая находка учеными была сделана в Башкирии в 2015 году. Пещерные львы были крупнее современных львов и у них не было гривы. Данный вид животных вымер 18-20 тысяч лет назад.