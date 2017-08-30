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Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы

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пещерный лев

В пещере возле Березников обнаружен зуб пещерного льва. Учёные института экологии растений и животных УрО РАН этим летом исследовали пещеру близ Березников. Раньше в этой пещере находили останки лошадей, бизонов, оленей, дикобраза, пещерных медведей и волков. В этот раз исследователям попался зуб самой крупной кошки, когда-либо обитавшей на Урале - пещерного льва. Похожая находка учеными была сделана в Башкирии в 2015 году. Пещерные львы были крупнее современных львов и у них не было гривы. Данный вид животных вымер 18-20 тысяч лет назад.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.08.2017 в 17:13 в рубрике - Вести Пермь

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