В Перми прошла первая Тату-Битва

В Перми в Центральном выставочном зале прошел первый тату-фестиваль, где выбрали лучших мастеров татуировки среди представителей этого вида искусства, ранее понятного только субкультурам. Битва проходила в пространстве выставки «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто», поэтому участники должны были сделать тату на морскую тематику.

Семь часов - ровно столько времени было у мастеров тату на создание художественного шедевра на теле. Тату-фестиваль был открытым, поэтому зрители могли наблюдать за процессом нанесения татуировок и одновременно консультироваться с лучшими мастерами Перми и других городов России, здесь же можно было выбрать эскиз и узнать о новых трендах в тату-моде.

Для участия в конкурсе татуировок на фестиваль отобрали 10 мастеров. Лучшей тату на морскую тему жюри признали работу Александра Шмидта из Березников, молодой человек набивал Химеру. Фестиваль татуировок в Перми проходил впервые и оказался востребованным. На этом организаторы решили не останавливаться и пообещали проводить такие мероприятия чаще.