Что пожнём?

В Пермском крае повысилась урожайность зерновых, картофеля и овощей. На заседании краевого правительства был рассмотрен вопрос о ходе уборочной кампании на полях региона. Было отмечено, что вопреки погоде в этом году сельхозпредприятиям удалось повысить урожайность. Министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков рассказал, что предприятия агропромышленного комплекса приступили к уборочным работам 2017 года. Сейчас активно ведётся уборка зерновых культур, овощей и картофеля. Также министр отметил, что на сегодня в крае заготовлено 95 % кормов.