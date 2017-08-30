Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в гонке преследования
В заключительный день Чемпионата мира по летнему биатлону спортсменка из Чайковского Валерия Васнецова завоевала бронзу в гонке преследования среди юниоров. Первая домашняя «бронза» на «домашнем» первенстве случилась в спринте. Валерия помогла россиянам завоевать "золото" в смешанной эстафете. Несмотря на слабую стрельбу (три штрафных круга и 15 дополнительных патронов) Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев и Игорь Малиновский уверенно обыграли сборную Украины, отставшую на 58 секунд, и белорусов – на 2 минуты 52 секунды.
Также в заключительный день соревнований россияне уже во взрослом зачёте завоевали три золотые медали, три серебряные и две бронзовые. А для кого-то этот праздник был со слезами на глазах. Светлана Слепцова выиграла пасьют и объявила о завершении карьеры.
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