4 года за растрату 10 миллионов
4 года за растрату 10 миллионов получила бывшая гендиректор Пермского центра развития предпринимательства. Ирина Чуракова возглавляла созданный в 2006 году Пермский центр развития предпринимательства, который выдавал поручительства для кредитов малому и среднему бизнесу и занимался развитием микрофинансовой деятельности. Как считает следствие, Чуракова использовала свои полномочия и служебное положение для личной выгоды. В период с ноября 2008 по июль 2010 она присвоила и растратила более 10 миллионов рублей, выдав сама себе 20 беспроцентных займов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?
В Кизеле река окрасилась в ядовитый цвет
В Перми прошел финал молодежного фестиваля «Стритбаскет-2017»
Пермь. Вести-Спорт
Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады
Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?
Не упусти шанс - стань звездой футбола
Большая стройка в Нытве «сдулась»
Будущая стройка подарила учёным древние артефакты
В глубинку Прикамья придет телемедицина
Добавить комментарий: