4 года за растрату 10 миллионов получила бывшая гендиректор Пермского центра развития предпринимательства. Ирина Чуракова возглавляла созданный в 2006 году Пермский центр развития предпринимательства, который выдавал поручительства для кредитов малому и среднему бизнесу и занимался развитием микрофинансовой деятельности. Как считает следствие, Чуракова использовала свои полномочия и служебное положение для личной выгоды. В период с ноября 2008 по июль 2010 она присвоила и растратила более 10 миллионов рублей, выдав сама себе 20 беспроцентных займов.