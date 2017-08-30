Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?

В Перми завершен монтаж путепровода на пересечении улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Строительство новой эстакады позволит обеспечить проезд по улице Героев Хасана на всю ее ширину. Количество полос вырастет до четырех, будут обустроены тротуары и велосипедная дорожка. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров. Расширение участка улицы Героев Хасана от автодороги Пермь-Екатеринбург до улицы Васильева намечено на середину 2019 года, от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской планируется провести капитальный ремонт. Его стоимость оценивается в 660 миллионов рублей.