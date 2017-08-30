В Кизеле река окрасилась в ядовитый цвет

В Кизеле "расцвела" река, словно в воду кто-то бросил краситель. Пользователи Сети бросились искать причину. Есть мнение, что это все из-за затопленных шахт угольного бассейна – именно шахтные воды выходят на поверхность и делают реку такой. Эта вода является ядовитой и опасной. Ранее планировалось строительство очистных сооружений, но к реальным делам так и не приступили. Есть мнение, что со временем шахтные воды доберутся и до Камы. Что касается инцидента, официального комментария пока не последовало.