В Перми прошел финал молодежного фестиваля «Стритбаскет-2017»
Определились победители финального этапа Молодёжного фестиваля "Стритбаскет". Чтобы обезопасить участников от превратностей уральской погоды, уличный баскетбол перенесли под крышу – высокие своды спорткомплекса имени Сухарева. Краевые состязания проводятся в Прикамье с 2013 года. В этом году турнир установил свой личный рекорд – впервые количество команд-участниц превысило отметку сто. На паркете манежа собрались сильнейшие – победители 26 муниципалитетов края. Сбор команд начался задолго до церемонии открытия - ребята разминались, знакомились и общались.
В лучших баскетбольных традициях турнир начался с красочного шоу. Создать атмосферу праздника помогли девушки из группы поддержки клуба «Парма» и знаменитая летающая 59 эскадрилья «UG». Новинкой Фестиваля стал турнир среди команд руководителей муниципальных образований Пермского края. Его выиграла сборная Кунгурского района. Чемпионами фестиваля в разных возрастах стали команды: «Второй» из Перми, «Спас» и «Залетели на огонёк» Дзержинского района, «Барс» – Кунгурский район, «У-ка» – Пермский район и «Студентки» из Краснокамского района.
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