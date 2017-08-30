Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 29 августа 2017 г. Главные темы:

- Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады–2017. Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.

- В заключительный день Чемпионата мира по летнему биатлону спортсменка из Чайковского Валерия Васнецова завоевала бронзу в гонке преследования среди юниоров. Первая домашняя «бронза» на «домашнем» первенстве случилась в спринте.

- Определились победители финального этапа Молодёжного фестиваля "Стритбаскет".