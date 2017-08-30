Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 29 августа 2017 г. Главные темы:
- Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады–2017. Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.
- В заключительный день Чемпионата мира по летнему биатлону спортсменка из Чайковского Валерия Васнецова завоевала бронзу в гонке преследования среди юниоров. Первая домашняя «бронза» на «домашнем» первенстве случилась в спринте.
- Определились победители финального этапа Молодёжного фестиваля "Стритбаскет".
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