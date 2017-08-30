Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады–2017, которая проходит в Китайском Тайбэе. В матче за третье место россиянки разгромили ЮАР – 5:0. Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной. Отмечу, что на групповом этапе россиянки обыграли южноафриканок с минимальным счётом – 1:0. Кроме Пантюхиной, за Россию на Универсиаде выступали ещё две "звёздочки": Ирина Подшибякина и Мария Галай.