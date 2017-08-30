Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Пермь. Вести-Спорт →

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

смотреть видео

сборная

Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады–2017, которая проходит в Китайском Тайбэе. В матче за третье место россиянки разгромили ЮАР – 5:0. Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной. Отмечу, что на групповом этапе россиянки обыграли южноафриканок с минимальным счётом – 1:0. Кроме Пантюхиной, за Россию на Универсиаде выступали ещё две "звёздочки": Ирина Подшибякина и Мария Галай.

 

Метки: в России, В мире, Спорт

Опубликовано: 30.08.2017 в 12:08 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Не упусти шанс - стань звездой футбола

Большая стройка в Нытве «сдулась»

Будущая стройка подарила учёным древние артефакты

В глубинку Прикамья придет телемедицина

Героя нашли по соседству

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Пермяки выбрали «Мисс тату-2017»

Пермский край к Дню знаний готов

Джаз-лихорадка: Большой праздник джаза в Перми


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Пермь. Вести-Спорт →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 29 августа 2017 г.
смотреть видео читать30.08.2017 в 12:30
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Огромная яма появилась на улице Куйбышева после раскопок коммунальных служб.
смотреть видео читать30.08.2017 в 11:45
Метки: в Перми, Общество

Не упусти шанс - стань звездой футбола

В Перми пройдет ежегодный отбор в спортшколу олимпийского резерва по футболу.
смотреть видео читать30.08.2017 в 11:39
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Будущая стройка подарила учёным древние артефакты

О первых находках, совершенных на месте будущего обхода Чусового, сообщают пермские археологи.
смотреть видео читать30.08.2017 в 11:15
Метки: в Перми, Общество

В глубинку Прикамья придет телемедицина

Подключение больниц к широкополосному интернету и развитие телемедицины обсудили на примере поликлиники в Звездном.
смотреть видео читать30.08.2017 в 10:52
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

в России

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.
смотреть видео читать30.08.2017 в 12:08
Метки: в России, В мире, Спорт

В Березниках нашли зуб пещерного льва

Ученые надеются подтвердить, что на территории Верхнекамья около 60 тыс. лет назад обитали львы.
читать29.08.2017 в 17:55
Метки: в Пермском крае, в России, Общество

Подземный город утратил статус гостайны

Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал.
смотреть видео читать28.08.2017 в 16:33
Метки: в Пермском крае, в России, Общество

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» УниверсиадыЖенская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Не упусти шанс - стань звездой футболаНе упусти шанс - стань звездой футбола

Большая стройка в Нытве «сдулась»Большая стройка в Нытве «сдулась»

Будущая стройка подарила учёным древние артефактыБудущая стройка подарила учёным древние артефакты

В глубинку Прикамья придет телемедицинаВ глубинку Прикамья придет телемедицина

Героя нашли по соседствуГероя нашли по соседству

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителейОбратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Пермяки выбрали «Мисс тату-2017»Пермяки выбрали «Мисс тату-2017»

Пермский край к Дню знаний готовПермский край к Дню знаний готов

В Березниках нашли зуб пещерного льваВ Березниках нашли зуб пещерного льва

Джаз-лихорадка: Большой праздник джаза в ПермиДжаз-лихорадка: Большой праздник джаза в Перми

Гостиный двор в Кунгуре станет галереейГостиный двор в Кунгуре станет галереей

Культурная собака - чистая ПермьКультурная собака - чистая Пермь

Детям покажут дедушку мамонтаДетям покажут дедушку мамонта

В Пермском крае началось досрочное голосованиеВ Пермском крае началось досрочное голосование

1 сентября будет тепло и без осадков1 сентября будет тепло и без осадков

Что думают жители о местных поликлиниках?Что думают жители о местных поликлиниках?

Долгожданный почин: «Амкар» одержал победуДолгожданный почин: «Амкар» одержал победу

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детейВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей

Дополнительное образование: раскрываем таланты ребёнкаДополнительное образование: раскрываем таланты ребёнка

Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава»Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава»

Как заставить робота танцевать?Как заставить робота танцевать?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru