Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

В Перми прямо на проезжей части образовался искусственный водоем. Огромная яма появилась на улице Куйбышева после раскопок коммунальных служб. Пользователи соцсетей уже прозвали дыру в земле «куйбышевским озером». На месте разлива работали специалисты «НОВОГОРА». В компании пояснили, что яму выкопали специально, чтобы устранить неполадки на сетях. Но когда закончатся работы, там сказать пока не могут. Из-за образовавшейся ямы на подъезде к перекрестку Куйбышева-Хлебозаводская автомобилисты встают в пробку. Будьте внимательнее.