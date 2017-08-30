Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?
В Перми прямо на проезжей части образовался искусственный водоем. Огромная яма появилась на улице Куйбышева после раскопок коммунальных служб. Пользователи соцсетей уже прозвали дыру в земле «куйбышевским озером». На месте разлива работали специалисты «НОВОГОРА». В компании пояснили, что яму выкопали специально, чтобы устранить неполадки на сетях. Но когда закончатся работы, там сказать пока не могут. Из-за образовавшейся ямы на подъезде к перекрестку Куйбышева-Хлебозаводская автомобилисты встают в пробку. Будьте внимательнее.
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