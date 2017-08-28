Пермская Арт-резиденция открыла сезон двумя выставками

Пермская Арт-резиденция открыла новый выставочный сезон двумя выставками: первая – «Личное дело», представляет творчество Юрия Шикина, вторая – «Югэн» пермских молодых авторов Александра Юнусова и Сергея Амельницкого.

Выплески бронзы и металла, остававшиеся после литья в песке, послужили источником вдохновения для Юрия Шикина при создании скульптур. Спонтанность форм и безграничные возможности их прочтения стали основой первых художественных экспериментов.

Форма появляется в более поздних работах Юрия. Представленные на выставке выплески бронзы, накопившиеся в мастерской более чем за десятилетие, предстают как фотографии. Зритель в какой-то мере сам становится скульптором, подбирая знакомые черты и имена совершенно бесформенным, на первый взгляд, объектам, листая эскизы скульптур, уже созданных, и тех, которые не будут созданы никогда.

А еще на выставке Юрия Шикина есть бронзовая скульптура в банках и зеркальных ящиках.

Только на открытии выставки каждый желающий мог запечатлеть себя в бронзе. Для того чтобы сделать такой необычный портрет, встаем перед объективом, улыбаемся. Пара секунд – и вот, что у нас получилось, очень интересно посмотреть.

На втором этаже арт-резиденции расположился выставочный проект «Югэн» Александра Юнусова и Сергея Амельницкого. Это продолжение зимней экспозиции «Белый шум». Здесь зритель увидит живопись, графику, поэзию и арт-объекты, объединенные в тотальную инсталляцию.

Сергей Амельницкий, автор проекта «Югэн»: «Югэн» - это восточное понятие эстетики. Они подразумевают любование снегом, цветение цветов, нахождение в таком медитативном состоянии, углублении в себя".

Как говорят авторы проекта, они собрали много живописи, разбавили её графикой, а «пространство наполнили объектом «вещество» для заполнения воздуха вибрацией». Например, молекула из мусорных пакетов, а это стена из книжных листов с графическими композициями из угля и соуса.

Обе выставки «Личное дело» и «Югэн» в Пермской арт-резиденции будут работать до 23 сентября.