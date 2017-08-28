Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара

В Перми презентовали новую книгу неизданных произведений пермского писателя Аркадия Гайдара.

В сборник очерков и фельетонов вошло 120 произведений Аркадия Гайдара. Многие из них после публикации в пермской газете «Звезда» и «Вечерняя Звезда» больше нигде не дублировались. С помощью изучения архива инициаторам проекта удалось собрать малоизвестные фельетоны о Перми: например, такие как «Описание футбольного матча Пермь-Свердловск», «Дрязги вокруг Городского театра» (ныне это оперный), «Жутковатая история о подштанниках великого князя Михаила Романова», «Подробности ночных похождений работника Окрземотдела, который встречался с любовницей в рабочем кабинете под портретом Луначарского». Все эти тексты были опубликованы в вышеупомянутых газетах в 1925-1927 годах. Выход сборника «Утром в газете» приурочен к 90-летию работы Гайдара в Перми. Аркадий Гайдар начал работать в пермской газете в 21 год. Именно в «Звезде» он впервые стал использовать псевдоним Гайдар. Помимо собственно текстов Гайдара, в книге появились эссе о писателе и о Перми того времени. Авторы эссе Светлана Федотова и Виталий Водопьянов.