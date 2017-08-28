В Пермь прибыли кадеты из Индии
Кадеты из Индии приехали в Пермь для обмена опытом. Две недели индусы будут учиться с пермскими кадетами наравне. На время учебно-полевых сборов гостей поделили на группы и распределили по взводам. Все по расписанию - учебные занятия, физическая нагрузка и даже мастер- классы по индийским танцам.
Впервые индийская делегация побывала в Перми в 2010 году. Правда, тогда их визит носит только ознакомительный характер. Для пермских ребят такие встречи - отличная возможность подтянуть английский язык.
Иностранные гости пробудут в Пермском кадетском корпусе до 1 сентября и примут участие в торжественной линейке. А наши кадеты с ответным визитом отправятся в Индию уже зимой.
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