Прав ни у кого из водителей не было...
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на улице Мира в Перми. По информации пресс-службы Главного управления МВД по Пермскому краю, в направлении улицы 9 мая двигался автомобиль «Хонда Аккорд». На перекрестке он, очевидно, пытался успеть на желтый, в итоге врезался в ВАЗ 15 модели. Водитель отечественного авто поворачивал налево на улицу Советской армии. Есть пострадавшие, в том числе дети. Прав ни у кого из водителей не было.
В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и трое пассажиров ВАЗ, в том числе двое детей 2009 и 2017 годов рождения. Установлено, что оба водителя не имели право на управление транспортным средством, в отношении них возбуждены административные расследования.
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