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Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара →

Прав ни у кого из водителей не было...

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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на улице Мира в Перми. По информации пресс-службы Главного управления МВД по Пермскому краю, в направлении улицы 9 мая двигался автомобиль «Хонда Аккорд». На перекрестке он, очевидно, пытался успеть на желтый, в итоге врезался в ВАЗ 15 модели. Водитель отечественного авто поворачивал налево на улицу Советской армии. Есть пострадавшие, в том числе дети. Прав ни у кого из водителей не было.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и трое пассажиров ВАЗ, в том числе двое детей 2009 и 2017 годов рождения. Установлено, что оба водителя не имели право на управление транспортным средством, в отношении них возбуждены административные расследования.

 

 

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 28.08.2017 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара →

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