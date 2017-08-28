Подземный город утратил статус гостайны

Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан буквально только что утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал и даже некоторых соседей. Причем здесь сохранилось, прекрасно себя чувствует и когда надо - работает оборудование, которому, на взгляд обывателя, место лишь в техническом музее. Тайны прошлого и реалии современности изучил Максим Лабутин.