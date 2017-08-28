Исторический квест для пермских первоклассников

Всем маленьким пермякам, которые в этом году пойдут в школу впервые, власти города Перми приготовили сюрприз – книгу-путеводитель по музеям: Дому Мешкова, Музею пермских древностей, Музею-диораме, Дому-музею Николая Славянова, Дому-музею «Подпольная типография» и по Селенитовой комнате. В путеводителе содержатся игровые задания, связанные с историей Перми и края. Пройдя три музея, первоклассник получает приз – значок, еще один приз – диплом – ребенок получит, когда закончит весь маршрут. Пройти по музеям города можно с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. Задания для путеводителей разработали сотрудники Пермского краеведческого музея, а нарисовали их пермские дизайнеры.