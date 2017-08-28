Пермяки стали лучшей парой России в европейском секвее
Пермские танцоры снова первые. В Москве прошел чемпионат России по латиноамериканскому и европейскому секвею. Воспитанники танцевального отделения пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» Анастасия Кульбеда и Дмитрий Плешков в четвёртый раз завоевали титул лучшей пары России в европейском секвее. В латиноамериканской версии "бронзовыми" призерами стала ещё одна пермская пара - Владислав Артюшков и Софья Вершинина.
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