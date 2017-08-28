Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 25.08.2017. Главные темы:

- В тайваньском Тайбее на Всемирной летней Универсиаде российские футболистки вышли в полуфинал, победив кореянок по пенальти 5:4. Решающий удар на счету футболистки пермской команды «Звезда-2005», Екатерины Пантюхиной.

- Пермские танцоры снова первые. В Москве прошел чемпионат России по латиноамериканскому и европейскому секвею.

- Как фестивалят герои улиц. В пермском экстрим-парке стартовал масштабный праздник уличной культуры.