Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 25.08.2017. Главные темы:
- В тайваньском Тайбее на Всемирной летней Универсиаде российские футболистки вышли в полуфинал, победив кореянок по пенальти 5:4. Решающий удар на счету футболистки пермской команды «Звезда-2005», Екатерины Пантюхиной.
- Пермские танцоры снова первые. В Москве прошел чемпионат России по латиноамериканскому и европейскому секвею.
- Как фестивалят герои улиц. В пермском экстрим-парке стартовал масштабный праздник уличной культуры.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фестиваль «Герои улиц»: Интервью с Андреем Васькиным
На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок
Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка
Таксист-убийца с приговором не согласен
«Промобот» вышел на беговую дорожку
«Хрустальной» девочке нужна помощь
Когда закончатся многокилометровые пробки?
Уличные художники разрисовали старые таксофоны
Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски
Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение
Добавить комментарий: