Фестиваль «Герои улиц»: Интервью с Андреем Васькиным
В экстрим-парке Перми прошел Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улиц». На шести площадках фестиваля прошли спортивные соревнования по брейк-дансу, воркауту, кросс-фиту, стритболу, кик-скутеру, скейтбордингу, сноубордингу. После соревнований зрителей ждали выступления хэдлайнеров фестиваля: артистов Lentos & Дым из Новосибирска и EK Playaz из Екатеринбурга. Подробности - у организатора фестиваля "Герои улиц" Андрея Васькина.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок
Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка
Таксист-убийца с приговором не согласен
«Промобот» вышел на беговую дорожку
«Хрустальной» девочке нужна помощь
Когда закончатся многокилометровые пробки?
Уличные художники разрисовали старые таксофоны
Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски
Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение
Среднюю дамбу украсит гусеница
Добавить комментарий: