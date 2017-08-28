Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка

На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок

смотреть видео

Пермская ГРЭС

На Пермской ГРЭС  в Добрянке торжественно запустили в эксплуатацию новый энергоблок. Теперь электростанция вошла в пятерку крупнейших генерирующих станций в России.

После нажатия на самую большую кнопку цифры на экране четвертого энергоблока Пермской ГРЭС стали расти. Меньше чем за сутки  главный «гигант» Прикамской энергетики выйдет на установленную мощность - 3 тысячи 261 МВт.

Первый энергоблок на Пермской ГРЭС сдавали еще в 1986 году, остальные два здесь появились с разницей примерно в год, и почти тридцать лет станция являлась энергетической опорой для всего промышленного севера Прикамья. И все это время мощности не увеличивались.

Пермская ГРЭС

Энергоблок парогазового цикла, построенный с нуля, в России вводится впервые. В последний раз на Пермской ГРЭС запускали новое оборудование еще в 1990 году.

Новый, четвертый энергоблок – уникальная стройка. Мощность секции больше 800 мегаватт. Оборудование включает в себя две газовых и одну паровую турбину. После того, как станция заработает на все 100 %, она войдет в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

С начала строительства энергетики вложили в экономику региона больше 40 миллиардов рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать новые рабочие места и обеспечить бесперебойное электроснабжение промышленных центров Прикамья. Руководство региона создает благоприятный инвестиционный климат – с Пермским краем подписано соглашение о налоговых льготах для группы «Интер РАО».

дом культуры

Дополнительные налоговые поступления в бюджет планируется потратить на еще один важный проект. Дом культуры в центре Добрянки стоит заброшенным с начала 90-х годов прошлого века. Совместными усилиями завершить эту стройку обещают краевые власти и энергетики.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 28.08.2017 в 11:06 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка

Таксист-убийца с приговором не согласен

«Промобот» вышел на беговую дорожку

«Хрустальной» девочке нужна помощь

Когда закончатся многокилометровые пробки?

Уличные художники разрисовали старые таксофоны

Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски

Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение

Среднюю дамбу украсит гусеница

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка

Обратите внимание

в Перми

Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка

На Белой горе прошли торжества по случаю 100-летия со дня освящения Крестовоздвиженского собора и 120-летия с момента основания Уральского Афона.
смотреть видео читать28.08.2017 в 10:46
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Промобот» вышел на беговую дорожку

3 сентября пермский робот планирует принять участие в Международном марафоне и вместе со спортсменами преодолеть дистанцию в 3 километра.
смотреть видео читать28.08.2017 в 10:05
Метки: в Перми, Общество

«Хрустальной» девочке нужна помощь

Благотворительное общество «Русфонд» объявило сбор пожертвований для спасения 5-летней Софьи.
смотреть видео читать28.08.2017 в 09:40
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Когда закончатся многокилометровые пробки?

Движение на федеральной трассе между Краснокамском и Нытвой было вновь парализовано.
смотреть видео читать28.08.2017 в 09:19
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

27 августа - День российского кино

В связи с этой датой по всей России проходит акция «Ночь кино».
читать27.08.2017 в 13:39
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

в России

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в России, Спорт

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск от 24 августа 2017 г.
смотреть видео читать25.08.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Спорт

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
читать24.08.2017 в 15:13
Метки: в Пермском крае, в России

Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
читать23.08.2017 в 12:45
Метки: в России, в Пермском крае, Здоровье
Лента новостей RSS каналы

На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблокНа Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок

Подарок к юбилею храма - уникальная подсветкаПодарок к юбилею храма - уникальная подсветка

Таксист-убийца с приговором не согласенТаксист-убийца с приговором не согласен

«Промобот» вышел на беговую дорожку«Промобот» вышел на беговую дорожку

«Хрустальной» девочке нужна помощь«Хрустальной» девочке нужна помощь

Когда закончатся многокилометровые пробки?Когда закончатся многокилометровые пробки?

27 августа - День российского кино27 августа - День российского кино

Уличные художники разрисовали старые таксофоныУличные художники разрисовали старые таксофоны

«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

Актеры «У Моста» заговорят по-белорусскиАктеры «У Моста» заговорят по-белорусски

Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключениеПриговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение

Среднюю дамбу украсит гусеницаСреднюю дамбу украсит гусеница

«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ

Россельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукцииРоссельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукции

Автовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренцииАвтовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренции

Подпорки для яблони: как спасти урожай?Подпорки для яблони: как спасти урожай?

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболуПермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьиЧемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

39-я медаль Универсиады39-я медаль Универсиады

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермяков ждет похолоданиеПермяков ждет похолодание

В Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветромВ Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветром

Отрядам мэра нужна помощьОтрядам мэра нужна помощь

Задержан с поличнымЗадержан с поличным

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru