На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок

На Пермской ГРЭС в Добрянке торжественно запустили в эксплуатацию новый энергоблок. Теперь электростанция вошла в пятерку крупнейших генерирующих станций в России.

После нажатия на самую большую кнопку цифры на экране четвертого энергоблока Пермской ГРЭС стали расти. Меньше чем за сутки главный «гигант» Прикамской энергетики выйдет на установленную мощность - 3 тысячи 261 МВт.

Первый энергоблок на Пермской ГРЭС сдавали еще в 1986 году, остальные два здесь появились с разницей примерно в год, и почти тридцать лет станция являлась энергетической опорой для всего промышленного севера Прикамья. И все это время мощности не увеличивались.

Энергоблок парогазового цикла, построенный с нуля, в России вводится впервые. В последний раз на Пермской ГРЭС запускали новое оборудование еще в 1990 году.

Новый, четвертый энергоблок – уникальная стройка. Мощность секции больше 800 мегаватт. Оборудование включает в себя две газовых и одну паровую турбину. После того, как станция заработает на все 100 %, она войдет в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

С начала строительства энергетики вложили в экономику региона больше 40 миллиардов рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать новые рабочие места и обеспечить бесперебойное электроснабжение промышленных центров Прикамья. Руководство региона создает благоприятный инвестиционный климат – с Пермским краем подписано соглашение о налоговых льготах для группы «Интер РАО».

Дополнительные налоговые поступления в бюджет планируется потратить на еще один важный проект. Дом культуры в центре Добрянки стоит заброшенным с начала 90-х годов прошлого века. Совместными усилиями завершить эту стройку обещают краевые власти и энергетики.