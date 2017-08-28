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Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка

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На Белой горе прошли торжества по случаю 100-летия со дня освящения Крестовоздвиженского собора и 120-летия с момента основания Уральского Афона. Храм к своему юбилею получил в подарок уникальную подсветку. Ночью теперь знаменитую достопримечательность видно за многие километры.

Духовную силу здесь, на Белой горе, дают впечатляющие пейзажи, архитектура, а с недавнего времени и новый световой облик Крестовоздвиженского собора. Чтобы подчеркнуть каждую деталь, инженеры пермской компании «DURAY» сначала создали трёхмерную модель храма. Все работы велись безвозмездно.

"Созданная трехмерная модель позволила рассчитать типы опор, их количество и высоту, углы наклона светильников, чтобы подчеркнуть великолепие храма. Совокупная мощность светильников составила 4 киловатта, а их общая яркость – более полумиллиона люмен, что хватило бы для освещения тысячи квартир", - рассказал Вадим Демаков, директор АО «DURAY».

При этом установлено всего 33 светильника – на 10 опорах освещения. Каждый выполняет свою архитектурную функцию. Компании «DURAY» уже 8 лет, но с работой такой сложности здесь столкнулись впервые: и запустили специальную серию светодиодных светильников – для Белогорского монастыря. Ведь здание здесь особой формы, гораздо более объёмное, чем, к примеру, жилой дом.

25 августа – день памяти представителей духовенства, погибших в годы террора. По прошествии века дата меняет окрас: Белогорский монастырь, переживший пожары и разорения, вернулся к прежнему облику.

Буквально через год здесь пройдут торжества, посвящённые столетию со дня гибели членов императорской семьи. Теперь храм готов к приёму самых высоких гостей.

В 1914 году здесь, на Белой горе, в храме деревянной постройки, молилась Елизавета Фёдоровна. К сожалению, храм не сохранился, но воссоздали его фундамент. И также появился макет той самой деревянной церкви, которую и посещала великая княгиня.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.08.2017 в 10:46 в рубрике - Вести Пермь

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