Таксист-убийца с приговором не согласен
Пермский краевой суд вынес приговор по одному из самых громких преступлений этого года. Пожизненное заключение получил таксист. В марте он убил, а перед этим изнасиловал девочку-школьницу, после этого тело вывез и спрятал за чертой города Перми. Девочку искало более 400 человек.
Процесс проходил за закрытой дверью, потому что речь идет о несовершеннолетней. Подсудимый Ренат Бекаев вину свою признал.
- Почему вы это сделали?
- Не знаю, это на психологическом уровне. Психические отклонения какие-то.
Изначально прокурор просил пожизненный срок. Что касается подсудимого, он просил назначить ему любой другой срок, но только не пожизненное заключение.
Прокурор Александр Утёмов рассказал: "Он пояснял в ходе следствия, что он убил случайно, по неосторожности, планов, намерения, умысла у него такого не было, все случилось спонтанно, случайно. Испугался приближающейся машины со свидетелями, с возможными очевидцами".
Следствие прошло оперативно. Сотрудникам правоохранительных органов удалось очень быстро вычислить преступника и привлечь его к ответу. Суд учел все факторы дела. Учел и то, что ранее осужденный уже был судим за насилие. Сейчас у каждой из сторон есть возможность обжаловать вынесенный приговор в течение 10 суток. Вряд ли это будет делать сторона обвинения, но вот сам осужденный сказал, что, скорее всего, приговор будет обжалован.
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