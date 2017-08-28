«Промобот» вышел на беговую дорожку

Пермский робот «Промобот» приступил к тренировкам по бегу. 3 сентября он планирует принять участие в Международном марафоне и вместе со спортсменами преодолеть дистанцию в 3 километра. По словам разработчиков, все это позволит протестировать систему автономного передвижения на открытой местности. Сейчас робот готовится не только физически, но и интеллектуально. Всем интересующимся Промобот может расказать, что "Бег – один из способов передвижения человека и животного, который осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей".