«Хрустальной» девочке нужна помощь

Благотворительное общество «Русфонд» объявило сбор пожертвований для спасения детской жизни. Из-за тяжелого заболевания костей 5-летнюю Софью из Перми прозвали «хрустальной» девочкой. Но ей можно помочь. Как это сделать?

Еще в роддоме врачи посоветовали родителям обращаться с Софией как с фарфоровой вазой – не брать на руки, не давать никому дотронуться, – и никак не лечили. Девочка почти не росла, в пять лет она весит всего 9 кг. Софа никогда не стояла на ногах, но при этом она очень общительная и жизнерадостная.

Все 5 лет жизни родителям девочки твердили, что несовершенный остеогенез – проще говоря, хрупкие кости - не лечится. Но недавно у Софии появился шанс встать на ноги.

Федор Катасонов, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (Москва): "У Софии тяжелая форма несовершенного остеогенеза, при котором переломы происходили еще внутриутробно. Девочке необходимо курсовое лечение памидронатом и физическая реабилитация".

Стоимость операции 527 тысяч рублей, большую часть уже собрали читатели сайта «Русфонд». Не хватает еще 49 тысяч рублей. Подарить Софе беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения 75 рублей. Операторы МТС и ТЕЛЕ2 попросят своих абонентов подтвердить перевод - сделайте это, иначе деньги до малыша не дойдут.

Несмотря на болезнь, Соня – девочка очень активная, вместе с родителями они ездят путешествовать на поезде, в дороге читают книги и учат стихи.

Родители очень надеются, что телезрителям удастся собрать деньги для выздоровления их дочки - ведь для их семьи такая сумма неподъемна.