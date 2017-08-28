«Хрустальной» девочке нужна помощь
Благотворительное общество «Русфонд» объявило сбор пожертвований для спасения детской жизни. Из-за тяжелого заболевания костей 5-летнюю Софью из Перми прозвали «хрустальной» девочкой. Но ей можно помочь. Как это сделать?
Еще в роддоме врачи посоветовали родителям обращаться с Софией как с фарфоровой вазой – не брать на руки, не давать никому дотронуться, – и никак не лечили. Девочка почти не росла, в пять лет она весит всего 9 кг. Софа никогда не стояла на ногах, но при этом она очень общительная и жизнерадостная.
Все 5 лет жизни родителям девочки твердили, что несовершенный остеогенез – проще говоря, хрупкие кости - не лечится. Но недавно у Софии появился шанс встать на ноги.
Федор Катасонов, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (Москва): "У Софии тяжелая форма несовершенного остеогенеза, при котором переломы происходили еще внутриутробно. Девочке необходимо курсовое лечение памидронатом и физическая реабилитация".
Стоимость операции 527 тысяч рублей, большую часть уже собрали читатели сайта «Русфонд». Не хватает еще 49 тысяч рублей. Подарить Софе беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения 75 рублей. Операторы МТС и ТЕЛЕ2 попросят своих абонентов подтвердить перевод - сделайте это, иначе деньги до малыша не дойдут.
Несмотря на болезнь, Соня – девочка очень активная, вместе с родителями они ездят путешествовать на поезде, в дороге читают книги и учат стихи.
Родители очень надеются, что телезрителям удастся собрать деньги для выздоровления их дочки - ведь для их семьи такая сумма неподъемна.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Когда закончатся многокилометровые пробки?
Уличные художники разрисовали старые таксофоны
Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски
Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение
Среднюю дамбу украсит гусеница
Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу
«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России
Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи
39-я медаль Универсиады
Пермяков ждет похолодание
Добавить комментарий: