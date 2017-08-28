Когда закончатся многокилометровые пробки?
Каждую пятницу, когда пермяки на выходные едут за город, движение на федеральной трассе между Краснокамском и Нытвой парализовано. Причина колоссальной многокилометровой пробки – ремонт моста через реку Сюзьва. Его разобрали еще в начале лета, на этом все и остановилось.
По плану строители должны были за лето не просто отремонтировать, но и расширить мост. Только пока из всей техники работает только светофор. По графику реконструкция должна завершиться 20 сентября, но уже очевидно, что этого сделано не будет. Заказчик разрухи – «Упрдор Прикамье» - проблемы признает, но надеется решить их с помощью «мирных переговоров» с подрядчиками и невнятных оправданий.
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