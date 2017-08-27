Уличные художники разрисовали старые таксофоны

В рамках фестиваля «Экология пространства» Александр Жунев и другие уличные живописцы в течение этой недели раскрашивают будки старых таксофонов.

Десятки списанных таксофонов оказались в центре внимания пермских художников. В течение этой недели в рамках фестиваля «Экофест» они приобретают новую жизнь.

Александр Жунев, уличный художник: "В этом году фестиваль уличного искусства «Экология пространства» приурочен к году экологии, и мы взяли тему – защита долины малых рек. Наши малые реки, такие как Егошиха, Мулянка, Уинка, Данилиха, в очень плачевном состоянии. Туда сваливают мусор, хотя это прекрасный ресурс. Мы хотим привлечь внимание".

Присоединиться к творческому процессу могут не только профессиональные художники, но и те, кто хочет сделать Пермь ярче.

Таксофоны приобрели новую жизнь: цветочный орнамент, абстрактные композиции. Настоящее буйство цвета, фантазии и красок царит на берегу реки Мулянка. Совсем скоро эти яркие таксофоны украсят улицы и фасады домов города Перми. В Центре городской культы состоится благотворительный аукцион, где каждый желающий сможет приобрести себе понравившуюся будку.

Параллельно Александр Жунев и его команда работают над созданием очередного пиксельного рисунки из цветного скотча. И на этот раз локацией послужила река Мулянка. Это плот, где раньше была плавучая баня. Сейчас она сгорела, и ребята решили это место немного разукрасить и выбрали для рисунков 4 стихии.