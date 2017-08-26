Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски

Пермский театр «У Моста» раньше всех открыл новый сезон. В этом году для театра он юбилейный – тридцатый. В первый вечер артисты давали спектакль «Ханума» – музыкальную комедию с грузинским колоритом, премьеру минувшего сезона. По словам Сергея Федотова, эта постановка стала настоящим хитом. «Хануму» умостовцы с успехом сыграли не только в Перми, но и в Праге, Берлине, Братиславе и Тбилиси. А в новом сезоне театр планирует выпустить шесть премьер. Спектакль по белорусскому фольклору в постановке режиссера Ондрея Савастея, который будет идти на белорусском языке. Грузинский режиссер Вахтанг Николава поставит грузинскую классику – «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе. Сам Сергей Федотов обещает поставить «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. Сейчас в театре уже начали репетировать спектакль «Дядя Ваня» по Чехову, который будет показан на Мелиховском фестивале.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У Моста»: "В этом же году хочу успеть Дон Нигро, такой американский автор. Пьеса называется «Тайна Рейвенскрофт». Это такой детектив с элементами мистики, смешной одновременно. В России еще не ставился. И думаю, что в этом или следующем сезоне поставлю «Вассу Железнову» Горького".