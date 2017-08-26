Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение
Пермский краевой суд вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел этого года. В убийстве 10-летней школьницы сознался таксист. Эта жуткая история случилась в марте этого года в Мотовилихе. Девочка пропала по дороге из школы домой. Ее искали несколько дней. Благодаря камерам наружного наблюдения очень быстро вычислили преступника, который работал таксистом. Он схватил на улице девочку, затащил к себе в машину, совершил преступление, после чего вывез тело за 80 километров от города Перми. Преступник уже был ранее судим на насилие. С приговором краевого суда убийца не согласен.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Среднюю дамбу украсит гусеница
Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу
«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России
Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи
39-я медаль Универсиады
Пермяков ждет похолодание
Светофоры у школ установят через суд
А басню выучили?
Главные дорожные стройки - с высоты птичьего полета
В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»
Добавить комментарий: