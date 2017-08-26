Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение

Пермский краевой суд вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел этого года. В убийстве 10-летней школьницы сознался таксист. Эта жуткая история случилась в марте этого года в Мотовилихе. Девочка пропала по дороге из школы домой. Ее искали несколько дней. Благодаря камерам наружного наблюдения очень быстро вычислили преступника, который работал таксистом. Он схватил на улице девочку, затащил к себе в машину, совершил преступление, после чего вывез тело за 80 километров от города Перми. Преступник уже был ранее судим на насилие. С приговором краевого суда убийца не согласен.