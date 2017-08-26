Среднюю дамбу украсит гусеница

В последний летний месяц на территории города Перми активизировались уличные художники. К концу этой недели должно появиться сразу несколько новых арт-объектов.

Так, известный уже многим пермякам стрит-арт художник Александр Жунев начал создавать особый арт-объект. На склоне Средней дамбы он делает гусеницу из старых автомобильных покрышек. Идея пришла спонтанно в то время, когда он с коллегами расчищал сквер Егошиха от мусора для проведения фестиваля «Экология пространства». Как выяснилось, это место было свалкой старых шин. Сейчас идёт сложная работа по подниманию и закреплению этих покрышек на склоне. Жунев надеется, что его творение будет видно из окон проезжающих по средней дамбе автомобилей.