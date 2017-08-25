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← «Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

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пейнтбол

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России. В Москве молодёжка помогла и старшим братьям пейнтбольного фронта.

Речь о столичной арене, где проходили два важнейших старта года – Первенство и Чемпионат России. В турнире приняли участие 15 команд из Перми, Москвы и Мособласти, Пензы, Архангельска, Мурманска, Воронежской области. В Первенстве среди спортсменов до 18 лет молодёжка «Файтера» завоевала «золото». Во взрослом зачёте приложили руку к «серебру» - помогали заправляться, помогали бегать за вещами, лишние руки никогда не помешают.

Выходили молодые файтеровцы и в поле, где искренне старались выполнить поставленную тренерским штабом задачу. Лучшим игроком турнира Ивана Штыкова судьи называли уже не раз. Очередное признание на Первенстве России 2017 года. Пентбольные поля страны капитан «Файтер Кидз» исследует уже с десяток лет, знает и как задать нужный тон своему коллективу - главный принцип -один за всех и все за одного.

Последние недели спортсменам «Файтер Кидз» пришлось справляться с серьёзными нагрузками: отборы в Молодёжную сборную на Чемпионат мира, а до этого две недели сборов в Москве. Итог такого насыщенного графика – костяк сборной России в Париже составят именно пермяки.

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 17:11 в рубрике - Вести Пермь

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← «Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России

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