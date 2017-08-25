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← Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

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«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России

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стальные тигры

Про футбол американский. Пермская команда «Стальные Тигры» стала бронзовым призером Чемпионата России. В полуфинальном матче турнира в Перми встретились местные «Стальные Тигры» и «Московские Патриоты», действующие и тринадцатикратные чемпионы страны. Пермяки показали игру высокого уровня: москвичи пропустили больше очков в свою зачетную зону, чем за весь сезон. Тем не менее, класс гостей взял вверх. Пермяки уступили и взяли «бронзу». И это лучший результат региональной команды.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 16:52 в рубрике - Вести Пермь

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← Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу →

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