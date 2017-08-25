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← 39-я медаль Универсиады

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

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хоккей на траве

В московском центре спортивной подготовки «Крылатское» прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги. Пермская команда «Юность» после двух туров занимает третье место. Руководит спортсменками тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Нина Захарова.

 

 

Метки: в Перми, в России, Спорт

Опубликовано: 25.08.2017 в 16:32 в рубрике - Вести Пермь

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