Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи
В московском центре спортивной подготовки «Крылатское» прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги. Пермская команда «Юность» после двух туров занимает третье место. Руководит спортсменками тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Нина Захарова.
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