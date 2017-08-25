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Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи →

39-я медаль Универсиады

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Очередной день Всемирной Летней Универсиады в Тайбэе принёс России и Пермскому краю золотую медаль в плавании. Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Арина Опенышева и Мария Баклакова (последняя – представительница Пермского края) стали чемпионками в кролевой эстафете 4 по 200 метров. С результатом 7:55,28 золото было завоёвано в упорнейшей борьбе с командой США, которую российская сборная опередила на 0,04 секунды. Бронзовые медали завоевали японки. Это 39-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 8 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград. Универсиада завершится 30 августа.

 

Метки: в Перми, В мире, Спорт, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 16:13 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяков ждет похолодание

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