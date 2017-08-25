Пермяков ждет похолодание
На следующей неделе пермяков ждет похолодание. Прохладная погода придет из европейской части России в понедельник, 28 августа. Дневная температура воздуха составит +18…20 градусов. По всей территории Прикамья пройдут небольшие дожди. Самым холодным днем на неделе окажется вторник, 29 августа – в дневные часы будет всего +11…15 и дожди.
Правда, как сообщили в ГИС-центре Пермского классического университета, со среды в Пермском крае вновь потеплеет. В последние дни августа столбик термометра будет держаться возле отметки в +20 градусов. По предварительным прогнозам, начало осени также будет довольно теплым и сухим.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Светофоры у школ установят через суд
А басню выучили?
Главные дорожные стройки - с высоты птичьего полета
В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»
Массовая авария на Восточном обходе
Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены
В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»
Никто не пострадал только чудом
Нефтяники выбрали лучшего по професии
В Перми выбрали самый цветущий двор
Добавить комментарий: