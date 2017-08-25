На следующей неделе пермяков ждет похолодание. Прохладная погода придет из европейской части России в понедельник, 28 августа. Дневная температура воздуха составит +18…20 градусов. По всей территории Прикамья пройдут небольшие дожди. Самым холодным днем на неделе окажется вторник, 29 августа – в дневные часы будет всего +11…15 и дожди.

Правда, как сообщили в ГИС-центре Пермского классического университета, со среды в Пермском крае вновь потеплеет. В последние дни августа столбик термометра будет держаться возле отметки в +20 градусов. По предварительным прогнозам, начало осени также будет довольно теплым и сухим.