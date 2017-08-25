Светофоры у школ установят через суд
ГИБДД через суд заставит ответственных установить 68 светофоров возле школ Пермского края. Перед началом учебного года инспекторы проверили дорожную сеть вблизи школ. Из 807 образовательных учреждений Пермского края 272 расположены около дороги. Согласно законодательству, окрестности таких школ должны быть оборудованы пешеходными переходами, искусственными неровностями, дорожными знаками и желтыми мигающими светофорами. Всего в ходе рейдов было выявлено 583 нарушения.
Олег Чуркин, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Большинство наших предписаний были выполнены. Но вот светофорами оборудованы далеко не все школы. После наших запросов прокуратура направила в суд уже 68 исков в отношении владельцев дорог – администрации края и районов с предписаниями устранить нарушения".
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