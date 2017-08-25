А басню выучили?
25 августа в Пермском академическом Театре-Театре пройдут собеседования к набору курса магистратуры Бориса Мильграма в Московском Институте современного искусства по направлению «Театральное искусство». К собеседованию абитуриенты должны подготовить: стихотворение, прозу, басню, а также представить режиссерскую экспликацию собственного замысла, режиссерскую экспликацию пьесы Чехова «Чайка», видеосюжет, фоторепортаж или фото-видео подборку на свободную тему по выбору. Закончив обучение, студенты получат диплом государственного образца.
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