А басню выучили?

25 августа в Пермском академическом Театре-Театре пройдут собеседования к набору курса магистратуры Бориса Мильграма в Московском Институте современного искусства по направлению «Театральное искусство». К собеседованию абитуриенты должны подготовить: стихотворение, прозу, басню, а также представить режиссерскую экспликацию собственного замысла, режиссерскую экспликацию пьесы Чехова «Чайка», видеосюжет, фоторепортаж или фото-видео подборку на свободную тему по выбору. Закончив обучение, студенты получат диплом государственного образца.