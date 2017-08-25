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Главные дорожные стройки - с высоты птичьего полета

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стройка

Члены правительства региона и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края  посмотрели на главные дорожные стройки Прикамья с высоты птичьего полета. Кадры, снятые геликоптером, показал на заседании правительства выступающий с докладом министр транспорта Николай Уханов, который отметил, что практически все стройки идут по графику и даже где-то с опережением.

Закончить уже в этом году должны две части восточного обхода и двухуровневую развязку на подъезде к новому терминалу аэропорта. Список продолжающихся объектов внушительнее, а сроки сдачи вплоть до 2021 года. В этой группе, к примеру, обходы Чусового и Куеды, мост через речку Чусовая, спрямление Шоссе Космонавтов, реконструкция дороги Березники-Соликамск и строительство еще одной части Восточного обхода. Что касается года текущего, то капитально отремонтировать планируется 35,5 километров автотрасс, текущий ремонт – 252 километра.

 

 

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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