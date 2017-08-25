В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»

В Перми водитель «ВАЗа» сбил женщину с 2-летним ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло в Мотовилихинском районе. По улице Грибоедова ехал автомобиль «Лада Веста» под управлением 27-летнего пермяка. При повороте налево, на дорогу Старцева-Ива-Восточный обход, водитель не пропустил 27-летнюю женщину, которая с сыном на руках переходила улицу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В результате женщина и мальчик получили ушибы, им было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится административное расследование.