В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»
В Перми водитель «ВАЗа» сбил женщину с 2-летним ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло в Мотовилихинском районе. По улице Грибоедова ехал автомобиль «Лада Веста» под управлением 27-летнего пермяка. При повороте налево, на дорогу Старцева-Ива-Восточный обход, водитель не пропустил 27-летнюю женщину, которая с сыном на руках переходила улицу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В результате женщина и мальчик получили ушибы, им было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится административное расследование.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Массовая авария на Восточном обходе
Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены
В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»
Никто не пострадал только чудом
Нефтяники выбрали лучшего по професии
В Перми выбрали самый цветущий двор
В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне
Свет Белой Горы
Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»
Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг
Добавить комментарий: