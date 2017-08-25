Массовая авария на Восточном обходе

В массовой аварии на Восточном обходе в Перми пострадали 3 человека. Авария произошла на автодороге Пермь-Березники. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан» в нарушение правил дорожного движения превысил допустимую скорость, не справился с управлением, в результате чего задел 4 автомобиля, а потом столкнулся с пятой машиной, от чего легковушка перелетела через бетонное ограждение на другую сторону дороги и перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали 3 человека. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.